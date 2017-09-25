ФАС и Минздрав могут разработать список запрещенных к показу в рекламе лекарств симптомов заболеваний

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может совместно с Минздравом разработать список симптомов заболеваний, запрещенных к показу в рекламе лекарственных препаратов. Об этом журналистам сообщил замглавы ФАС Андрей Кашеваров.

«Нужно с осторожностью относиться в рекламе к демонстрации симптомов заболеваний. На совете была поднята проблема демонстрации симптомов, которые могут быть причиной разных заболеваний, в том числе достаточно опасных. Над этим предстоит поразмышлять», — сказал А. Кашеваров.

В ходе совместного заседания экспертных советов по рекламе, недобросовестной конкуренции и здравоохранению начальник управления контроля социальной сферы и торговли ведомства Тимофей Нижегородцев пояснил, что некоторые рекламные материалы лекарств могут вводить потребителей в заблуждение и приводить к развитию тяжелых заболеваний.

«Предлагаю проработать с Минздравом кейсы, в каких случаях для каких лекарственных препаратов вообще недопустимо использовать слово «быстро». Очевидно, это такие состояния, которые схожи с развитием тяжелых клинических случаев, к примеру, когда боль за грудиной в рекламе может создавать впечатление у человека, что он примет таблетку и все пройдет, а за это время развивается инфарктное состояние. Надо внести это в протокол», — сказал Т. Нижегородцев.

Ранее антимонопольная служба признала сразу несколько основных игроков фармацевтического рынка нарушившими закон о рекламе после использования слов «быстро» и «долго» в рекламе лекарственных препаратов и указания на сокращение длительности лечения в результате приема лекарства.