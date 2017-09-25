В сентябре в Волжском районе Саратова было демонтировано 58 рекламных конструкций

Администрация Волжского района Саратова отчиталась о работе по демонтажу «самовольно размещенных и не соответствующих установленным требованиям рекламных и информационных конструкций».

В мэрии сообщают, что регулярно проводятся межведомственные рейды совместно с городским управлением по наружной рекламе и художественному оформлению, проверяется исполнение выданных ранее предписаний, а случае их неисполнения проводится демонтаж вывесок. «Особое внимание уделяется историческим зданиям и объектам с большим количеством арендаторов», — уточняют чиновники. В целом в сентябре в Волжском районе было демонтировано 58 несанкционированных рекламных конструкций, с начала года — 609 рекламных и информационных вывесок.