Ещё
Крупную незаконную рекламную конструкцию убрали с Солдатской улицы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Крупную незаконную рекламную конструкцию убрали с Солдатской улицы 

Управа района Лефортово 25 сентября 2017
Фото: Лефортово
Незаконный рекламный баннер, «украшавший» участок рядом с домом 2 в Солдатском переулке демонтировали по просьбе местного жителя. Замечание ранее было отправлено на портал «Наш город».
Работы выполнили в установленные законом сроки. О результатах отчитался генеральный директор ГБУ «Городская реклама и информация» Павел Семенов.
«Государственным бюджетным учреждением города Москвы «Городская реклама и информация» произведен демонтаж конструкции, указанной в обращении», — говорится в официальном ответе за подписью чиновника.
За шесть лет работы портала «Наш город» с его помощью было решено более 1,8 миллиона проблем. На сегодняшний день в системе зарегистрировано свыше миллиона человек. (то)
Управа района Лефортово: последние новости
Названо имя застройщика ТПУ «Лефортово» На предварительное голосование ЕР по Москве явка выше, чем на праймериз в МГД В Лефортове провели семинар для работников библиотек
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля552
Нарышкин ответил Мэй на «разрушение» российской разведки69
Порошенко припасет по 9 граммов свинца на россиянина90
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»381
Порошенко предложили заткнуться в ответ128
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение