Крупную незаконную рекламную конструкцию убрали с Солдатской улицы

Незаконный рекламный баннер, «украшавший» участок рядом с домом 2 в Солдатском переулке демонтировали по просьбе местного жителя. Замечание ранее было отправлено на портал «Наш город».

Работы выполнили в установленные законом сроки. О результатах отчитался генеральный директор ГБУ «Городская реклама и информация» Павел Семенов

«Государственным бюджетным учреждением города Москвы «Городская реклама и информация» произведен демонтаж конструкции, указанной в обращении», — говорится в официальном ответе за подписью чиновника.

За шесть лет работы портала «Наш город» с его помощью было решено более 1,8 миллиона проблем. На сегодняшний день в системе зарегистрировано свыше миллиона человек. (то)