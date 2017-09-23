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Сергей Шнуров не смог избежать мата даже в съемках рекламного ролика
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Сергей Шнуров не смог избежать мата даже в съемках рекламного ролика 

ТопЗвук 23 сентября 2017
Фото: ТопЗвук
Лидер коллектива «Ленинград» Сергей Шнуров снялся в рекламе для строительной компании «Теремъ». Музыкант достаточно давно не радовал поклонников новыми композициями и клипами, а теперь и вовсе согласился на съемки в рекламе. Впрочем, даже этот факт не изменил Сергея: несмотря на перемену обстоятельств, музыкант остался верен самому себе.
На первых кадрах Сергей Шнуров только комментирует происходящее в видеоролике, не показывая собственного лица. В последние секунды видео зритель наблюдает самого Сергея Шнурова, который с чувством говорит о том, как же ему хочется домой.
«Наступает момент, когда думаешь только об одном: как же хочется домой!» — комментирует Сергей.
В оригинальном варианте рекламного видеоролика Шнуров не обошелся без крепкого словца. В сети этот вариант видео опубликовали с прибавкой «18+».
Татьяна Черницкая, музыкальный портал ТопЗвук
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