Сергей Шнуров не смог избежать мата даже в съемках рекламного ролика

Лидер коллектива «Ленинград» Сергей Шнуров снялся в рекламе для строительной компании «Теремъ». Музыкант достаточно давно не радовал поклонников новыми композициями и клипами, а теперь и вовсе согласился на съемки в рекламе. Впрочем, даже этот факт не изменил Сергея: несмотря на перемену обстоятельств, музыкант остался верен самому себе.

На первых кадрах Сергей Шнуров только комментирует происходящее в видеоролике, не показывая собственного лица. В последние секунды видео зритель наблюдает самого Сергея Шнурова, который с чувством говорит о том, как же ему хочется домой.

«Наступает момент, когда думаешь только об одном: как же хочется домой!» — комментирует Сергей.

В оригинальном варианте рекламного видеоролика Шнуров не обошелся без крепкого словца. В сети этот вариант видео опубликовали с прибавкой «18+».

Татьяна Черницкая, музыкальный портал ТопЗвук