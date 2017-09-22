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Австралийская пиццерия переделала баннер против однополых браков в призыв против пиццы с ананасами
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Австралийская пиццерия переделала баннер против однополых браков в призыв против пиццы с ананасами 

Афиша Daily 22 сентября 2017
Фото: Афиша Daily
Пиццерия Wiseguise Pizza в австралийском городе Лонсестон оригинально призвала людей отказаться от пиццы с ананасами, приписав всего пару слов к баннеру с призывом голосовать против легализации однополых браков в стране, сообщает ABC.
В преддверии голосования по вопросу легализации однополых браков по всей Австралии стали появляться баннеры и билборды, призывающие занять ту или иную позицию по этому вопросу. Так, рядом с пиццерией появился билборд с надписью: «Сказать „Нет“ — это нормально». Работники заведения дописали четыре слова, чтобы поднять не менее важный вопрос! «Сказать ананасам в пицце „Нет“ — это нормально», — призывали жителей Лонсестона работники пиццерии. Креатив команды пиццерии не остался незамеченным настоящими поклонниками ананасов в пицце. Они тут же организовали в твиттере флешмоб в поддержку их любимой пиццы. Нашлись и те, кто поддержал работников пиццерии.
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