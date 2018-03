Мадонна показала видео со съемок рекламы для своей линии косметики

Мадонна опубликовала в своем Instagram забавное видео со съемок рекламы для своей линии косметики MDNA. В съемках ролика принял участие известный блогер Джош Островский, известный как The Fat Jew. Новая линейка косметики от поп-дивы будет специализироваться на средствах по уходу за кожей, однако появится ли она в России, пока неизвестно. В видео можно увидеть саму Мадонну, которая появляется в кадре то при полном параде, то в банном халате, самого The Fat Jew, тоже в весьма домашнем образе, а также большую команду профессионалов, которые трудятся на благо рекламной кампании Мадонны. Стоит отметить, что название MDNA звезда использовала и раньше — именно так называется ее 12 студийный альбом, который вышел в 2012 году.

OMG! I'm dying to know which TOP notch DIVA celebrity he's talking about! 😂😂😂🎉🎉🎉 @thefatjewish SHANA TOVA! @mdnaskin @drpauljarrodfrank @tarinskillets @barneysny @edytaesthetician #mdnaskin #givegoodface #youwantthis #barneysny

Сен 21 2017 в 7:38 PDT I've Got You Under My Skin…💦💦💦. Can you Feel it? 🔥🔥🔥. Available September 26th! @barneysny and on-line 😂🎉🌈💘💕💘💕@mdnaskin @drpauljarrodfrank @tarinskillets @edytaesthetician @barneysny #mdnaskin#givegoodface. #canyoufeelit

Сен 21 2017 в 1:42 PDT Bitch I am MAdonna! 😂🎉🌈 🤡🌹💯🔥🙌🏻🙌🏻🙌🏻🎉🎉🎉🙏🏻And I'm so excited to share my new skin care line with you! 🇺🇸♥🇺🇸 ♥🇺🇸♥🇺🇸💯🌹♥🇺🇸. Coming to America next week! @mdnaskin @drpauljarrodfrank @thefatjewish @tarinskillets #mdnaskin #youwanthis #bitchimmadonna #givegoodface

