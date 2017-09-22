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Facebook попробовал привлечь пользователей в Instagram угрозой об изнасиловании
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Facebook попробовал привлечь пользователей в Instagram угрозой об изнасиловании 

Lenta.ru 22 сентября 2017
Фото: Lenta.ru
Журналистка The Guardian Оливия Солон (Olivia Solon) получила сообщение на мобильный с темой «Я изнасилую тебя!» и опубликовала скриншот в Instagram. Facebook сделал из него рекламное объявление для привлечения аудитории в фотосервис. Об этом пишет The Verge.
Сестра журналистки увидела рекламу в своей ленте Facebook с подписью: «Смотрите фотографии Оливии Солон и сообщения от друзей в Instagram».
Скриншот был опубликован Солон в Instagram почти год назад и получил достаточное количество лайков и десяток комментариев — этого хватило для запуска автоматического рекламного алгоритма.
Представитель Instagram извинился за произошедшее и заявил, что изображение не использовалось для продвижения платного контента и услуг и было показано лишь небольшому проценту друзей Солон.
На прошлой неделе исследователи выяснили, что в Facebook можно привлекать аудиторию по таким ключевым словам как «ненавистники евреев» и «Гитлер не сделал ничего плохого», которые перечислены в некоторых профилях. Администрация соцсети отключила функцию размещения рекламы для пользователей-антисемитов и ограничила список интересов, которые можно перечислить в профиле.
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