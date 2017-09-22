На челябинского производителя дверей пожаловался в УФАС саратовский конкурент

Челябинское УФАС России возбудило дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства компанией «Двери плюс», которая использует при реализации металлических дверей на Южном Урале обозначения, сходные до степени смешения с фирменным стилем ООО «ТОРЭКС» (Саратов). Рассмотрение назначено на 8 ноября.

Как сообщают в региональном управлении антимонопольной службы, саратовской компании принадлежат товарные знаки «ТОРЭКС» и TOREX. Заявитель отметил, что используемое челябинским ООО «Двери плюс» на сайте и в рекламных материалах наименование «ТОРОС» сходно с этими брендами до степени смешения.

«Кроме того, цветовая гамма и композиционное оформление данных материалов копирует фирменный стиль ООО «ТОРЭКС». Также ООО «Двери плюс» использует в буклетах и рекламных баннерах эмблему, имитирующую эмблему ООО «Народная марка» со сведениями «Марка №1 в России», которую ООО «ТОРЭКС» стало использовать при реализации дверей после победы в соответствующем конкурсе», — говорится в сообщении УФАС.