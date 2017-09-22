Ещё
На челябинского производителя дверей пожаловался в УФАС саратовский конкурент
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На челябинского производителя дверей пожаловался в УФАС саратовский конкурент 

Коммерсантъ в Челябинске 22 сентября 2017
Фото: Коммерсантъ в Челябинске
Челябинское УФАС России возбудило дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства компанией «Двери плюс», которая использует при реализации металлических дверей на Южном Урале обозначения, сходные до степени смешения с фирменным стилем ООО «ТОРЭКС» (Саратов). Рассмотрение назначено на 8 ноября.
Как сообщают в региональном управлении антимонопольной службы, саратовской компании принадлежат товарные знаки «ТОРЭКС» и TOREX. Заявитель отметил, что используемое челябинским ООО «Двери плюс» на сайте и в рекламных материалах наименование «ТОРОС» сходно с этими брендами до степени смешения.
«Кроме того, цветовая гамма и композиционное оформление данных материалов копирует фирменный стиль ООО «ТОРЭКС». Также ООО «Двери плюс» использует в буклетах и рекламных баннерах эмблему, имитирующую эмблему ООО «Народная марка» со сведениями «Марка №1 в России», которую ООО «ТОРЭКС» стало использовать при реализации дверей после победы в соответствующем конкурсе», — говорится в сообщении УФАС.
В свою очередь, компания «Двери плюс» сообщила антимонопольщикам, что товарные знаки «ТОРОС» и «TOROS» также зарегистрированы в Федеральной службе по интеллектуальной собственности. Челябинский производитель также указал на то, что обозначения, фигурирующие в жалобе, используются исключительно для внутреннего пользования работниками фирмы.
Ъ-Online
Коммерсантъ в Челябинске: последние новости
Нагрел на миллионы Организаторы сорванного «Фестиваля красок» в Челябинске намерены провести его в июле
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля552
Нарышкин ответил Мэй на «разрушение» российской разведки68
Порошенко припасет по 9 граммов свинца на россиянина90
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»382
Порошенко предложили заткнуться в ответ128
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение