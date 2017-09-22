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Перечень символов Победы зафиксируют законодательно
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Перечень символов Победы зафиксируют законодательно 

Парламентская газета 22 сентября 2017
Фото: Парламентская газета
В настоящее время на экспертном уровне прорабатывается законодательная инициатива об ограничении использования ряда символов Победы в Великой отечественной войне в рекламных и маркетинговых целях. Об этом «Парламентской газете» рассказал член Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко.
«Надо сформировать список общепризнанных символов Победы, — сообщил депутат. — Это и Георгиевская лента, и Боевое красное знамя, и образы Родины-матери и Солдата-освободителя, и Вечный огонь, и многое другое. Сейчас такой список нигде законодательно не закреплён, что приводит к злоупотреблениям со стороны, скажем так, недалёких предпринимателей».
По словам политика, такой перечень понадобится для того, чтобы коммерсанты не устраивали рекламных акций с использованием символов боевой славы советского народа — как это было с рекламой ночного клуба, где посетителей зазывали плакатом «Родина-мать зовёт». В то же время, отметил Ревенко, законопроект не коснётся бизнесменов, которые используют символы Победы по прямому назначению — для создания сувенирной продукции, посвящённой памятным датам Великой отечественной войны.
«Речь идёт об использования символов в маркетинговых и рекламных целях для товаров, не имеющих никакого отношения к памятным датам и Дню Победы. А именно, когда мы сталкиваемся с использованием символов победы для увеличения продажи водки, рекламы ночных клубов, пластиковых окон, майонеза, кетчупа, нижнего белья и так далее. На такие действия нужно накладывать ограничения», — уверен политик. Он добавил, что сейчас перечень неприкосновенных символов формируется с участием экспертов и широких кругов общественности, и по окончании обсуждения соответствующий законопроект будет внесён в Госдуму.
«Я написал пост у себя в Фейсбуке, где попросил людей, которым интересна эта тема, подключиться к её обсуждению. Потому что соцсети сегодня можно использовать как инструмент реального прямого народовластия — когда все желающие могут принять участие в обсуждении готовящихся поправок в законодательство», — убеждён Евгений Ревенко.
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