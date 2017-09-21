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Facebook предоставит Конгрессу США информацию о политической рекламе, оплаченной из России
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Facebook предоставит Конгрессу США информацию о политической рекламе, оплаченной из России 

Коммерсант 21 сентября 2017
Данная реклама и информация политического характера размещалась в период президентских выборов в США.
«Мы полагаем, что народ имеет право знать о том, что произошло во время выборов в 2016 году, и мы предоставили ту информацию, которой располагали», — приводит Bloomberg слова топ-менеджера компании Колина Стретча. В Facebook считают, что о том, как распоряжаться переданными сведениями, будет решать уже непосредственно Конгресс.
В начале сентября директор службы безопасности Facebook Алекс Стамос сообщил, что связанные с Россией аккаунты на протяжении двух лет покупали в социальной сети рекламу политического характера.
По данным The Washington Post, покупкой рекламных роликов занималась «фабрика троллей, известная продвижением пропаганды Кремля».
Подробнее — в материале «Ъ» «Конгрессмены требуют данные о русских рекламодателях на Facebook».
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