Фирму «Доброта» заставили убрать незаконную рекламную вывеску в Мытищах

В Мытищах ООО «Доброта» демонтировало незаконную рекламную вывеску с нежилого здания на улице Белобородова после предписания подмосковного Госадмтехнадзора, сообщила в четверг глава ведомства Татьяна Витушева

Ранее во время проверки инспекторы Госдадмтехнадзора обнаружили носитель информации, размещенный на одном из нежилых зданий по улице Белобородова в Мытищах. Выяснилось, что рекламу собственной компании разметило ООО «Доброта», которое арендовало помещения в этом строении.

«Согласование администрации города на установку информационного носителя получено не было, в связи с чем организация была привлечена к административной ответственности. Кроме того, нарушителям выдано предписание устранить нарушение. В настоящее время организация демонтировала несогласованный информационный носитель», — сказала Витушева.

Она добавила, что с начала года в Мытищах за размещение незаконных информационных материалов и средств привлекли к ответственности 76 нарушителей, общая сумма штрафов составила 822 тысячи рублей.

Витушева напомнила, что размещение рекламы законно, только если на это дают разрешение местные власти. Это является гарантией того, что информационные материалы не навредят общему виду города, не будут мешать водителям и не упадут при сильных порывах ветра.