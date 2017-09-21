Ещё
Фирму «Доброта» заставили убрать незаконную рекламную вывеску в Мытищах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фирму «Доброта» заставили убрать незаконную рекламную вывеску в Мытищах 

РИАМО 21 сентября 2017
Фото: РИАМО
В Мытищах ООО «Доброта» демонтировало незаконную рекламную вывеску с нежилого здания на улице Белобородова после предписания подмосковного Госадмтехнадзора, сообщила в четверг глава ведомства Татьяна Витушева.
Ранее во время проверки инспекторы Госдадмтехнадзора обнаружили носитель информации, размещенный на одном из нежилых зданий по улице Белобородова в Мытищах. Выяснилось, что рекламу собственной компании разметило ООО «Доброта», которое арендовало помещения в этом строении.
«Согласование администрации города на установку информационного носителя получено не было, в связи с чем организация была привлечена к административной ответственности. Кроме того, нарушителям выдано предписание устранить нарушение. В настоящее время организация демонтировала несогласованный информационный носитель», — сказала Витушева.
Она добавила, что с начала года в Мытищах за размещение незаконных информационных материалов и средств привлекли к ответственности 76 нарушителей, общая сумма штрафов составила 822 тысячи рублей.
Витушева напомнила, что размещение рекламы законно, только если на это дают разрешение местные власти. Это является гарантией того, что информационные материалы не навредят общему виду города, не будут мешать водителям и не упадут при сильных порывах ветра.
РИАМО: последние новости
Законопроект об отмене ЕГЭ внесут на рассмотрение в Госдуму Поклонская попросила ЦИК снять Собчак с выборов На Украине россиян не допустят на избирательные участки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля552
Нарышкин ответил Мэй на «разрушение» российской разведки68
Порошенко припасет по 9 граммов свинца на россиянина90
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»382
Порошенко предложили заткнуться в ответ128
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение