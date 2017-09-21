Найшуллер снял в рекламе Сергея Шнурова 

Солист группы «Ленинград» принял участие в съемках нового рекламного ролика для строительной компании «Теремъ». Режиссёр ролика уже работал со Шнуром во время съемок клипа группы «Ленинград» на песню «Кольщик». В коротком ролике показаны представители разных профессий, о которым Шнур за кадром говорит как о людях «большой выдержки». Это люди, которые всегда принимают любой вызов, проверяя на прочность свою жизнь. Сам Сергей Шнуров появляется лишь в конце ролика с фразой, которую он произносит с присущей ему эмоциональностью: «Всегда наступает момент, когда думаешь только об одном — *****, как же хочется домой». Ролик вышел под тегом #порадомой и имеет возрастное ограничение 18+.