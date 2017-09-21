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Найшуллер снял в рекламе Сергея Шнурова
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Найшуллер снял в рекламе Сергея Шнурова 

Sostav.ru 21 сентября 2017
Фото: Sostav.ru
Солист группы «Ленинград» принял участие в съемках нового рекламного ролика для строительной компании «Теремъ». Режиссёр ролика уже работал со Шнуром во время съемок клипа группы «Ленинград» на песню «Кольщик». В коротком ролике показаны представители разных профессий, о которым Шнур за кадром говорит как о людях «большой выдержки». Это люди, которые всегда принимают любой вызов, проверяя на прочность свою жизнь. Сам Сергей Шнуров появляется лишь в конце ролика с фразой, которую он произносит с присущей ему эмоциональностью: «Всегда наступает момент, когда думаешь только об одном — *****, как же хочется домой». Ролик вышел под тегом #порадомой и имеет возрастное ограничение 18+.
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