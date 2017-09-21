Supermarket Branding Agency прорекламировали «Волма» через виральный контент 

Виральный контент в рекламе становится новым трендом. Подобные кампании выгодно отличаются от других промо. Виральный контент — контент который вызывает у пользователя желание его «репостить», делиться им с другими пользователями. Как правило, это информация, которая хорошо воспринимается аудиторией и быстро распространяется, создавая своего рода цепную реакцию копирования, а, следовательно, и такую же реакцию повышения популярности продвигаемого ресурса. «Последние коммуникации „ВОЛМЫ“ создавались с традиционным консерватизмом для этого сегмента. Но руководство не просто понимало, что, для того, чтобы не потеряться среди конкурентов, нужно выделяться, они были действительно готовы к нестандартным идеям. Мы приняли решение разрабатывать именно виральный контент и использовать digital-каналы продвижения, так как были уверены, что это позволит нам увеличить охват целевой аудитории», — рассказывает об идее для новой кампании директор SUPERMARKET Branding Agency и член Совета АБКР Александр Вагин. На данный момент коммуникация и ролик успешно продвигаются в digital-пространстве с помощью социальных сетей, традиционного ТВ, YouTube. Также в кампании участвует наружная реклама, POS-материалы в точках продаж, брендированный транспорт. В идее рекламной кампании агентство сделало ставку на положительные эмоции потребителя, представляя продукт как подарок. «Сама идея рекламной кампании и способ её донесения до потребителя, на наш взгляд, получились очень удачными. Параллель продукта с подарком подчеркивает его высокое качество, так как дарим мы самое лучшее, то, чего человек очень ждёт. В итоге получилась эффективная рекламная кампания, которая говорит с потребителем на одном языке и остается в памяти. Как результат — огромный резонанс среди целевой аудитории, привлечение внимания к бренду и раскупленный со складов продукт уже в первые недели выхода на рынок», — объясняет успех кампании Александр Вагин. Клиент: «ВОЛМА» Состав творческой группы: «SUPERMARKET Branding Agency»