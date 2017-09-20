Минфин: Эксперимент по маркировке табака может начаться в 2018 году

Эксперимент по обязательной маркировке табачной продукции идентификационными значками может начаться 15 января будущего года. Об этом говорится в проекте правительственного постановления, который Минфин разместил сегодня на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

"Проект постановления регулирует правоотношения, связанные с нанесением контрольных (идентификационных) знаков на упаковку табачной продукции, порядком направления информации о контрольных (идентификационных) знаках в информационную систему, обеспечивающую проведение эксперимента, и осуществлением мониторинга за оборотом табачной продукции", — отмечается в документе.

Эксперимент должен дать представление о том, насколько маркировка способна ограничить или пресечь недобросовестную конкуренцию, противодействовать незаконному производству, ввозу и обороту табачной продукции (в том числе и контрафактной). Кроме того, можно будет определить, насколько вообще целесообразно с фискальной точки зрения переходить с нынешней системы, когда пачки маркируются специальными и акцизными марками, на обязательную идентификационную маркировку.