Ещё
Нижегородские антимонопольщики проводят опрос по восприятию рекламы Совкомбанка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нижегородские антимонопольщики проводят опрос по восприятию рекламы Совкомбанка 

Банки.ру 20 сентября 2017
Управление Федеральной антимонопольной службы России по Нижегородской области проводит на своем сайте опрос с целью выяснить, возможно ли, по мнению респондентов, ознакомиться со всеми существенными условиями оказания финансовых услуг в рекламе Совкомбанка.
Как поясняют в Нижегородском УФАС, рекламное сообщение, о котором идет речь, можно было увидеть 16 мая 2017 года на странице www.nn.ru/community/auto. Оно размещалось с правой стороны экрана и гласило: «Совкомбанк. Доступный кредит наличными до 15 млн Заполнить заявку». Каждые 7 секунд рекламное сообщение сменялось страницей, содержащей информацию об условиях предоставления кредита. Кроме того, при возврате на страницу после перехода по какой-либо ссылке сайта рекламное сообщение не появлялось, вместо него высвечивалась иная реклама.
Для объективной оценки данной рекламы на предмет ее соответствия требованиям профильного закона Нижегородское УФАС проводит опрос восприятия потребителями медийно-контекстного баннера, следует из релиза антимонопольщиков. Ответить на вопрос о рекламе Совкомбанка можно по ссылке.
Банки.ру: последние новости
Великобритания высылает 23 российских дипломатов из Лондона Департамент ЦБ: инфляция снижается, но риски ее роста сохраняются Глава ЦБ назвала нежелательным повышение ключевой ставки в текущих условиях
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля552
Нарышкин ответил Мэй на «разрушение» российской разведки67
Порошенко припасет по 9 граммов свинца на россиянина91
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»382
Порошенко предложили заткнуться в ответ128
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение