Режиссёр «Хардкора» снял рекламу с Шнуровым

Описание рекламы звучит так:«Настоящий герой этого ролика — каждый из нас. Люди, чьим трудом нельзя не восхищаться. Все мы каждый день оказываемся на собственной «передовой», каждый день судьба испытывает нас на прочность. И у каждого из нас наступает момент, когда в голове только одна мысль: «***** [блин], как же хочется домой». ​

Ранее Найшуллер снял клип «Ленинграда» на песню «Кольщик», действие которого происходит в обратном порядке. Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.