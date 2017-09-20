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Режиссёр «Хардкора» снял рекламу с Шнуровым
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Режиссёр «Хардкора» снял рекламу с Шнуровым 

Собака 20 сентября 2017
Фото: Собака
​Режиссёр Илья Найшуллер снял рекламный ролик для строительной компании «Теремъ», в котором снялся музыкант Сергей Шнуров.
Описание рекламы звучит так:«Настоящий герой этого ролика — каждый из нас. Люди, чьим трудом нельзя не восхищаться. Все мы каждый день оказываемся на собственной «передовой», каждый день судьба испытывает нас на прочность. И у каждого из нас наступает момент, когда в голове только одна мысль: «***** [блин], как же хочется домой». ​
Ранее Найшуллер снял клип «Ленинграда» на песню «Кольщик», действие которого происходит в обратном порядке. Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
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