Режиссёр «Хардкора» снял рекламу с Шнуровым 

Режиссёр Илья Найшуллер снял рекламный ролик для строительной компании «Теремъ», в котором снялся музыкант Сергей Шнуров.
Описание рекламы звучит так:«Настоящий герой этого ролика — каждый из нас. Люди, чьим трудом нельзя не восхищаться. Все мы каждый день оказываемся на собственной «передовой», каждый день судьба испытывает нас на прочность. И у каждого из нас наступает момент, когда в голове только одна мысль: «***** [блин], как же хочется домой».
Ранее Найшуллер снял клип «Ленинграда» на песню «Кольщик», действие которого происходит в обратном порядке. Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.