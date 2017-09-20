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«МаксимаТелеком» будет продавать рекламу на сторонних площадках в России и за рубежом через Google
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«МаксимаТелеком» будет продавать рекламу на сторонних площадках в России и за рубежом через Google 

Sostav.ru 20 сентября 2017
Фото: Sostav.ru
«МаксимаТелеком», оператор Wi-Fi московского и петербургского метро, заключил контракт с Google, в рамках которого российская компания стала авторизованным реселлером рекламной сети корпорации. Теперь «МаксимаТелеком» может напрямую продавать медийную и контекстную рекламу на сторонних площадках и в сетях Wi-Fi через Google AdX, сообщила «МаксимаТелеком». Ранее компания сформировала систему продаж мобильной рекламы через собственный сейлз-хаус и programmatic-экосистему. Сейчас компания монетизирует принадлежащие ей сети Wi-Fi в двух крупнейших российских метрополитенах, а также партнерские сети на всем московском общественном транспорте и в федеральных аэропортах. В течение нескольких лет «МаксимаТелеком» монетизирует собственный рекламный инвентарь в Рекламной Сети Яндекса. Партнерство с Google послужит драйвером реализации международной части стратегии телекоммуникационной компании, подразумевающей монетизацию не только собственных, но и партнерских сетей и интернет-ресурсов путем продаж рекламы, таргетированной с использованием собственной DMP. Ранее «МаксимаТелеком» объявляла о том, что планирует выйти на зарубежные рынки и рассматривает проекты в Будапеште и странах Персидского залива. «За четыре года эксплуатации сетей Wi-Fi мы накопили большое количество данных, которые с 2015 года используем для таргетирования рекламы, и теперь мы планируем монетизировать не только сети единого Wi-Fi-пространства MT_FREE, но и другие сети и интернет-ресурсы. В будущем мы планируем работать через рекламную сеть Google в том числе и с иностранными рекламодателями», — сказал директор по продуктам «МаксимаТелеком» Вячеслав Потепко. В монетизации сторонних площадок «МаксимаТелеком» не ограничивается географически, просто есть зарубежные клиенты и транснациональные корпорации, которые закупают рекламный инвентарь только через Google, уточнили в компании.
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