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Товарный знак «Made in Russia» начнут продвигать в Китае, Индии и странах СНГ с октября
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Товарный знак «Made in Russia» начнут продвигать в Китае, Индии и странах СНГ с октября 

Агентство «Москва» 20 сентября 2017
Товарный знак «Made in Russia» начнут продвигать в Китае, Индии и странах СНГ с октября 2017 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Российского экспортного центра (РЭЦ).
«С 1 октября 2017 г. стартует рекламная кампания в 10 странах мира по продвижению российских компаний и товаров с маркировкой «Made in Russia». Приоритетные рынки: Китай, Индия, Иран, Вьетнам, Индонезия, Аргентина и страны СНГ. В рамках кампании запланирована реклама на телевидении, в интернете, в печатных изданиях. Сначала акцент будет сделан на рекламе на телевидении и уличных баннерах», — сказали в пресс-службе РЭЦ.
Как рассказала Агентству «Москва» управляющий директор по внешним связям и коммуникациям группы РЭЦ Вера Подгузова, сегодня семь сертификатов на право торговли за рубежом под брендом «Made in Russia» получили семь компаний, имеющие производство в Москве и Московский области, кроме того, около 30 заявок готовится к выдаче.
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