«Универсариум» перезапустил бесплатный курс от Google по рекламе в AdWords

В рамках курса «Реклама в поисковой сети Google » пользователи узнают об основах размещения рекламы в поисковике Google, о вариантах рекламных объявлений и других подробностях функционала AdWords.

Курс будет состоять из 6 онлайн-лекций и пройдет с 25 сентября по 16 октября, записаться можно здесь. Преподавателями выступят сотрудники агентства контекстной рекламы MediaGuru, ранее ставшие сертифицированными спикерами Google Partners.

Для получения сертификата пользователям нужно будет зарегистрироваться в системе Google Partners и сдать онлайн-экзамены. Сертификат будет отображаться в том числе в профиле пользователя в Google Partners.

Ранее «Универсариум» уже запускал подобный курс — например, в январе 2017 года.