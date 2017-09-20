Ещё
«Универсариум» перезапустил бесплатный курс от Google по рекламе в AdWords
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Универсариум» перезапустил бесплатный курс от Google по рекламе в AdWords 

RB.ru 20 сентября 2017
В рамках курса «Реклама в поисковой сети Google» пользователи узнают об основах размещения рекламы в поисковике Google, о вариантах рекламных объявлений и других подробностях функционала AdWords.
Курс будет состоять из 6 онлайн-лекций и пройдет с 25 сентября по 16 октября, записаться можно здесь. Преподавателями выступят сотрудники агентства контекстной рекламы MediaGuru, ранее ставшие сертифицированными спикерами Google Partners.
Для получения сертификата пользователям нужно будет зарегистрироваться в системе Google Partners и сдать онлайн-экзамены. Сертификат будет отображаться в том числе в профиле пользователя в Google Partners.
Ранее «Универсариум» уже запускал подобный курс — например, в январе 2017 года.
RB.ru: последние новости
Twitter совместно с Bloomberg будет транслировать новости в режиме 24/7 Президент "Евросети" Александр Малис: "Увольнять Ивана Охлобыстина мы не собираемся" ФАС возбудила дело против Google за рекламу казино «Вулкан»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля552
Нарышкин ответил Мэй на «разрушение» российской разведки67
Порошенко припасет по 9 граммов свинца на россиянина91
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»382
Порошенко предложили заткнуться в ответ128
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение