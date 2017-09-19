Русские тролли в Америке

В прошлую среду «Вашингтон пост» вышла с шапкой «Русская фирма, которую связывают с прокремлевской пропагандой, во время выборов размещала рекламу в „Фейсбуке“. Имелось в виду санкт-петербургское ООО „Интернет исследования“, известное как „фабрика троллей“ (»ферма троллей» по-английски) и неоднократно описанное в прессе США. Это контора, в которой сидят люди (обычно молодежь, но попадаются и пенсионеры), за деньги гадящие в сети, в том числе и в «Фейсбуке». Тролли также проказничают в «Твиттере» и других соцсетях, на форумах и в чатах.

Привычному глазу распознать их почерк нетрудно, хотя в сети полно и самодеятельных идиотов, которые троллят не за плату, а по зову сердца. Я плохо разбираюсь в российских реалиях и не могу отличить платных путинских троллей от бесплатных дебилов. Вот, например, комментарии на форуме сайта Ura.ru под сообщением о том, что журналистка Юлия Латынина покинула отечество после того, как у нее сожгли машину. До этого ее дом облили каким-то химикатом, а ее саму — фекалиями. Сообщение иллюстрируется ее фотографией, которая вызвала самые хамские отклики.

«Блеванул», — пишет некий Мика. «Обезьяна на фото», — вторит ему Микс. «Алгоритм понятен, — пишет Опер. — Обливаешь свой дом, сжигаешь надоевшую, сломавшуюся машину — кровавый режим готов, плюс запад прижал к груди, аншлаг на лекциях о режиме, профит, все в шоколаде». «В добрый путь», — пишет Олег. «Туда ей и дорога», — пишет Юрий. «На гиену похожа», — пишет Зоозащитник. «Скатертью дорога», — опять возникает Олег. И в таком духе. Я не могу отличить тех, кто написал комментарии за деньги, от тех, кто написал от души.

Вернемся в Америку. « Нью-Йорк таймс » в тот же день поместила пространную статью, озаглавленную «Фейковые русские аккаунты купили в „Фейсбуке“ политическую рекламу на 100 тысяч долларов». Одновременно главный специалист соцсети по безопасности Алекс Стамос вывесил в ее блоге сообщение, из которого явствовало, что в связи с разговорами о российском вмешательстве в американский избирательный процесс «Фейсбук» провел расследование закупок у него политической рекламы, которое обнаружило злоупотребления. Оказалось, что с июня 2015 по май 2017 года владельцы примерно 470 липовых аккаунтов и страниц истратили вышеуказанную сумму на закупку рекламы, поместив в соцсети более 3 тысяч объявлений. «Наш анализ приводит к выводу, — продолжал Стамос, — что эти аккаунты и страницы были связаны друг с другом и, скорее всего, находились в России».

Поскольку «Фейсбук» не признает недостоверных аккаунтов, он закрыл те из них, которые еще продолжали действовать. По словам Стамоса, оплаченные их владельцами политические объявления в массе своей не содержали комментариев по поводу американских выборов и не упоминали имен конкретных кандидатов. Вместо этого они касались тем, вызывающих раздоры в Америке, таких как положение ЛГБТ, расовые проблемы или право на оружие. Примерно четверть объявлений была нацелена на жителей конкретных географических районов США. В 2015 году такая географическая привязка наблюдалась гораздо чаще, чем в 2017-м.

Эксперты «Фейсбука» также изучили политическую рекламу, которая теоретически могла иметь российское происхождение. Например, это были объявления, оплаченные с аккаунтов, имеющих американские IP-адреса, но настроенные на русский язык. Они не нарушили никаких правил «Фейсбука» и поэтому не были закрыты соцсетью. Ими была оплачена политическая реклама объемом примерно 2 тысячи 200 объявлений и стоимостью 50 тысяч долларов. Вместе со 100 тысячами, которые потратили для этой цели тролли в России, в общей сложности речь идет о 150 тысячах долларов.

Многие комментаторы не понимают, зачем было огород городить из-за такой суммы, которую один назвал «смехотворной», а несколько охарактеризовали как «каплю в море». СМИ напоминают, что штаб Дональда Трампа истратил на цифровую агитацию не много, ни мало 90 миллионов долларов, и что доход «Фейсбука» от рекламы составил в прошлом квартале 9 миллиардов долларов. Однако в пятницу разом появилось несколько публикаций, доказывающих, что даже за такую сумму можно разместить в «Фейсбуке» политическую пропаганду, которая охватит буквально миллионы людей. Комментаторы расходились лишь в том, сколько миллионов.

Например, Аарон Саари, консультирующий компании по вопросу наиболее оптимального использования рекламы в «Фейсбуке», написал на сайте Business Insider, что реклама, купленная в этой соцсети за 100 тысяч долларов, может в конечном итоге достигнуть 100 миллионов американцев. Если россияне истратили за два года 100 тысяч, то они тратили около 140 долларов в день. В результате несложных калькуляций Саари заключает, что если бы они целились во все 320-миллионное население США, то, тратя по 140 долларов в день, они сумели бы охватили от 12 до 73 миллионов американцев. Но, продолжает эксперт, тролли «Интернет исследований» скорее всего не стремились охватить американцев вообще — они, видимо, рассчитывали достучаться до каких-то конкретных групп населения. Например, они могли бы обрабатывать афроамериканцев, возмущенными постами о нашумевших случаях, когда полиция открывала огонь по чернокожим.

По выкладкам Саари, 10 тысяч долларов хватило бы на то, чтобы донести эти посты до 7 миллионов афроамериканцев. За те же деньги можно было бы охватить пропагандой более миллиона американцев, дорожащих Второй поправкой к конституции США, которая ограждает их право на оружие. Автор приходит к выводу, что Россия, вполне вероятно, могла за 100 тысяч долларов прямо или косвенно повлиять своей пропагандой на 100 миллионов или более американцев.

А популярный сайт The Daily Beast заявляет, что, по выкладкам его экспертов, «русские фейковые новости в „Фейсбуке“ могли достичь 70 миллионов американцев». Эта цифра вынесена в заголовок статьи, а в ее тексте говорится, что пропагандистские посты, скорее всего, видели в соцсети как минимум 23 миллионов людей. Как считают американские комментаторы, цель этой кампании вряд ли состояла в том, чтобы кого-то всерьез переубедить: идея, по всей видимости, была в том, чтобы посеять смуту, усугубить идеологические раздоры и обострить в США расовые противоречия.

Анализ российской пропаганды в «Фейсбуке» осложняется тем, что он закрыл подозрительные аккаунты и не оглашает имена их владельцев или содержание оплаченной ими политической рекламы. Соцсеть ссылается при этом на свои внутренние правила и на федеральный закон, хотя не указывает, на какой именно. В СМИ несколько раз мелькало мнение, что вышесказанное — это лишь верхушка айсберга, и предсказывают, что конгресс или спецпрокурор Роберт Мюллер , расследующий предполагаемый сговор Трампа с Кремлем, рано или поздно затребуют у «Фейсбука» информацию повесткой, которую ему, скорее всего, придется уважить.