Родители юного фаната «Ювентуса» в шутку подарили ему майку «Интера»

Родители юного фаната «Ювентуса» решили пошутить над своим сыном. В день рождения они подарили ему футболку «Интера». Мальчик был очень недоволен подарком — он выкинул майку и расплакался.

Однако позже родители вручили ему другой подарок, в котором была форма «Ювентуса».

A little Juventus fan gets an Inter jersey for his birthday…he was not happy 😂 pic.twitter.com/pGcz31zhyp

— ItalianFootballTV (@IFTVofficial) 18 сентября 2017 г.