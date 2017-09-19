Жители оплачивали освещение рекламных щитов в Нижнем Новгороде

Рекламные конструкции, установленные и эксплуатируемые без действующих разрешений, были выявлены в начале года на улице Веденяпина в Нижнем Новгороде, сообщает администрация Нижнего Новгорода.

Кроме того, объекты были подключены к электросетям и за их освещение в темное время суток платили жители многоквартирных домов.

В целях устранения нарушений законодательства администрацией Нижнего Новгорода были выданы предписания о демонтаже данных незаконных рекламных конструкций, но владельцы объектов никаких мер не предприняли. В связи с этим демонтаж был организован принудительно.

«За незаконное размещение рекламной конструкции предусмотрена административная ответственность. Для юридических лиц штраф составляет от 500 тысяч рублей до миллиона, для должностных лиц — от 5 тысяч до 20 тысяч рублей, для физических лиц — от 1 тысячи до 5 тысяч рублей. С целью ужесточения контроля исполнения закона «О рекламе» субъектами рынка, а также для побуждения владельцев незаконных рекламных конструкций к добровольному демонтажу администрация города активно взаимодействует с органами полиции и управлением федеральной антимонопольной службы », — рассказал заместитель директора Центра градостроительства и архитектуры Нижнего Новгорода Александр Саляев.

Он также отметил, что с 2016 года Центром градостроительства и архитектуры внедрен новый способ работы с нарушителями.

«С помощью автодозвона на номера телефонов, указанных на рекламных изображениях незаконных конструкций, через короткие промежутки времени, абонентов информируют о необходимости демонтажа, а также об административной ответственности, предусмотренной за нарушение законодательства в сфере наружной рекламы», — подчеркнул Александр Саляев.

Говоря о продолжении работ по демонтажу наружной рекламы, заместитель директора сообщил, что работы продолжатся до конца года и география объектов, которые предстоит демонтировать, обширна. После завершения работ на улице Веденяпина специалисты займутся ликвидацией щитов в микрорайоне Сортировочный, поселке Дубравный, рекламные перетяжки будут убраны также на улице Родионова.