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Резкость — 0%: на Channel 4 появилась размытая реклама
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Резкость — 0%: на Channel 4 появилась размытая реклама 

Sostav.ru 19 сентября 2017
Фото: Sostav.ru
Все попытки отрегулировать изображение на своих телевизорах оказались тщетными для зрителей телеканала Channel 4 в минувший понедельник. Телеканал продемонстрировал несколько рекламных роликов в размытом качестве. Данная акция являлась частью рекламной кампании для Королевского национального института слепых и организации Eye Health UK в рамках Национальной недели здорового зрения. Телеканал применил особые фильтры для существующих рекламных роликов Amazon Echo, Freeview, O2, Paco Rabanne и Specsavers, чтобы продемонстрировать симптомы потери зрения по причине диабета, гемианопсии, катаракты и глаукомы. «Мы поставили цель — заставить всех рекламодателей задуматься о своей аудитории, о своих зрителях с точки зрения доступности роликов, которые они выпускают. Очень здорово, что мы нашли 5 смелых и дальновидных брендов, которые согласились принять участие в подобной акции. Но мы бы хотели, чтобы их было больше», — рассказал David Amodio, digital and creative leader for sales at Channel 4.
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