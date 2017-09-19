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«Кредит всем». Челябинец засудил финансовую компанию за недостоверную рекламу
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«Кредит всем». Челябинец засудил финансовую компанию за недостоверную рекламу 

РИА «ФедералПресс» 19 сентября 2017
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Скорая помощь получения кредитов» распространяла рекламу с текстом: «кредит всем… одобрение всех заявок… объединим все кредиты в один». Челябинец, увидевший это объявление, решил обратиться в компанию за получением кредита. Однако деньги он не получил: вместо этого с ним заключили договор на предоставление консультационных услуг на сумму 6 тысяч рублей.
При этом в «Скорой помощи предоставления кредитов» заявили, что под формулировками в рекламе следует понимать исключительно консультационные услуги по вопросам кредитования.
Однако антимонопольная служба установила: из буквального толкования рекламы следует, что фирма предлагает получить потребительский займ. При этом компания не является кредитной организацией. Следовательно, указанные в рекламе сведения «кредит всем» не соответствуют действительности. В итоге Челябинское УФАС России признало рекламу ненадлежащей, а «Скорую помощь предоставления кредитов» — нарушившей законодательство о рекламе.
«ФедералПресс» напоминает, что недавно челябинское УФАС возбудило дело в отношении развлекательного заведения Nebar, разместившего на Кировке непристойную рекламу. На плакатах были изображены девушки, призывавшие «войти в них», «посмотреть всех» и убеждавшие, что «никогда не отказывают». Планируется, что заседание комиссии по этому делу завтра, 20 сентября.
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