«Кредит всем». Челябинец засудил финансовую компанию за недостоверную рекламу

«Скорая помощь получения кредитов» распространяла рекламу с текстом: «кредит всем… одобрение всех заявок… объединим все кредиты в один». Челябинец, увидевший это объявление, решил обратиться в компанию за получением кредита. Однако деньги он не получил: вместо этого с ним заключили договор на предоставление консультационных услуг на сумму 6 тысяч рублей.

При этом в «Скорой помощи предоставления кредитов» заявили, что под формулировками в рекламе следует понимать исключительно консультационные услуги по вопросам кредитования.

Однако антимонопольная служба установила: из буквального толкования рекламы следует, что фирма предлагает получить потребительский займ. При этом компания не является кредитной организацией. Следовательно, указанные в рекламе сведения «кредит всем» не соответствуют действительности. В итоге Челябинское УФАС России признало рекламу ненадлежащей, а «Скорую помощь предоставления кредитов» — нарушившей законодательство о рекламе.