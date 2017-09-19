Пермское УФАС заинтересовалось скандальной вывеской на крестьянском магазине Германа Стерлигова 

Антимонопольная служба проверила табличку на входе на наличие нарушений Федерального закона «О рекламе». Поводом для проверки послужили обращения в ведомство, пермяки посчитали, что в тексте вывески используются нецензурные и оскорбительные слова. Вывеска запрещает вход лицам нетрадиционной ориентации. Нарушений рекламного законодательства УФАС не обнаружило, так как слова на вывеске не являются рекламным сообщением. Материалы проверки далее переданы в прокуратуру и полицию. Отметим, аналогичные объявления вывешены на магазинах предпринимателя в Москве, Санкт-Петербурге, Кирове, Краснодаре. Летом скандальные таблички поступили в продажу.