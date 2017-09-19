Ещё
Пермское УФАС заинтересовалось скандальной вывеской на крестьянском магазине Германа Стерлигова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пермское УФАС заинтересовалось скандальной вывеской на крестьянском магазине Германа Стерлигова 

Собака 19 сентября 2017
Фото: Собака
Антимонопольная служба проверила табличку на входе на наличие нарушений Федерального закона «О рекламе». Поводом для проверки послужили обращения в ведомство, пермяки посчитали, что в тексте вывески используются нецензурные и оскорбительные слова. Вывеска запрещает вход лицам нетрадиционной ориентации. Нарушений рекламного законодательства УФАС не обнаружило, так как слова на вывеске не являются рекламным сообщением. Материалы проверки далее переданы в прокуратуру и полицию. Отметим, аналогичные объявления вывешены на магазинах предпринимателя в Москве, Санкт-Петербурге, Кирове, Краснодаре. Летом скандальные таблички поступили в продажу.
Собака: последние новости
Музыканты группы «Пикник» попали в серьезное ДТП В Госдуме рассмотрят законопроект об отмене ЕГЭ «Он был вынужден выступать в двух противоположных обличьях»: почему смерть Олега Табакова – невосполнимая потеря
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля552
Нарышкин ответил Мэй на «разрушение» российской разведки68
Порошенко припасет по 9 граммов свинца на россиянина91
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»384
Порошенко предложили заткнуться в ответ128
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение