Сколько заплатили Ван Дамму за рекламу с Нагиевым? 

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Видео дня: Дмитрий Маликов впервые за 30 лет сменил прическу

Этот парень никогда не целовался… До встречи с Кэти Перри

Оксана Григорьева заявила, что у нее рак, и обвинила в этом Мела Гибсона