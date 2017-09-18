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Сколько заплатили Ван Дамму за рекламу с Нагиевым?
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Сколько заплатили Ван Дамму за рекламу с Нагиевым? 

Peopletalk 18 сентября 2017
Фото: Peopletalk
До недавнего времени самой популярной рекламой с участием Жан-Клода Ван Дамма (56) был ролик, в котором актер садится на шпагат между движущимися грузовиками Volvo. За смертельно опасный трюк ему заплатили 4 миллиона долларов.
https://www.youtube.com/watch?v=PaAYa6Pl-Nw  Но теперь все обсуждают новую рекламу с участием бельгийского актера — ролик компании МТС «Забугорище». Ван Дамм там говорит по-русски (правда, всего пару слов — «Дашь телефон позвонить», «океанище», «иностранище» и так далее) с Дмитрием Нагиевым (50).
https://www.youtube.com/watch?v=10n6ylG95s8
Источник портала Eg.ru сообщил, что за съемки в этой рекламе Жан-Клоду заплатили 2 миллиона долларов. А вот Нагиеву — намного больше. Но эту цифру мы, наверное, никогда не узнаем.
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