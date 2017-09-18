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Один из крупнейших видеохостингов Vevo был взломан хакерами
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Один из крупнейших видеохостингов Vevo был взломан хакерами 

Коммерсант 18 сентября 2017
У самого популярного после YouTube музыкального сервиса Vevo, на котором можно посмотреть клипы музыкальных исполнителей, украли 3,12 ТБ информации. Vevo — совместное предприятие Warner Music Group, Sony Music Entertainment, Universal Music Group, Alphabet Inc и Abu Dhabi Media. В нынешнем году компания уже получила $200 млн от рекламы.
Ответственность за атаку взяла на себя хакерская группировка OurMine, отвечающая за взлом Twitter-аккаунтов Марка Цукерберга и HBO, а также за атаки на BuzzFeed, TechCrunch и Wikileaks.
Около 3,12 ТБ внутренних файлов были скомпрометированы, в том числе видео, внутренние офисные документы, рекламные материалы, контент для использования в социальных сетях, а также информация о записях исполнителей, подписанных участвующими звукозаписывающими компаниями.
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