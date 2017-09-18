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С дерева на Южнопортовой улице сняли рекламный баннер
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С дерева на Южнопортовой улице сняли рекламный баннер 

Управа района Печатники города Москвы 18 сентября 2017
Фото: Новые печатники
Рекламную конструкцию, незаконно размещенную на одном из деревьев вдоль Южнопортовой улицы, демонтировали. Работы провели по обращению местного жителя на портал «Наш город».
После устранения замечания активист получил ответ от префекта ЮВАО Андрея Цыбина.
«Замечание устранено, выполнены работы по удалению несанкционированного объявления», — сказано в сообщении.
Газета «Новые Печатники» напоминает, что портал «Наш город» был создан в Москве в 2011 году для эффективного взаимодействия жителей и органов исполнительной власти. На сегодня пользователями системы являются более одного миллиона человек. (то)
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