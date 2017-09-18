Открытия выставки в Кельне: высокие продажи дает дуэт творчества и математики

Будущее цифрового маркетинга обсудили на конференции в Кельне. Своим опытом поделились крупнейшие компании мира. Как товар находит потенциального клиента?

В Кельне нет свободных номеров, такси нарасхват и не ждут опоздавших клиентов — город переживает ежегодную конференцию по цифровому маркетингу и рекламе Dmexco. Более 50 тысяч человек везут с собой рекламный опыт, стартапы, продукты, контракты. Но 50 тысяч агентов влияния — это немного в мире, где один только YouTube смотрят полтора миллиарда человек в месяц.

Ежегодно во всем мире на рекламу тратят 600 миллиардов долларов. Из них треть — на цифровые медиа. Это поле для рекламы номер один, по объемам оно превзошло телерекламу. Поколение миллениалов — они родились в восьмидесятых-девяностых — смотрит, читает, покупает на ходу сразу в нескольких гаджетах. Хотя в России, возможно, это не так заметно.

"Потребление медийного контента меняется от моноканального к мультиканальному. Потребитель тоже меняется, становится более избирательным, более требовательным к продукту. Достаточно серьезный тренд — изменение по возрастным группам, приобретают значение потребители «50 плюс» на рынках России и Восточной Европы", — отвечает директор по маркетингу P&G в Восточной Европе и Центральной Азии Светлана Зельдина.

Интернет-торговля набирает обороты — и вот уже на площадке в Кельне работает и продается мобильная фотостудия. Находка для интернет-магазина — от семи тысяч евро, способна сама снимать сотни товаров в день — на 360 градусов, отдельно или на живой модели. Никакой постобработки, знай себе нажимай на мышку.

А пока нажимает на мышку покупатель, за ним следят. Отсюда персонализация рекламы — два разных покупателя будут видеть интернет-магазин по-разному. Он подстроится под их вкусы. Товарные рекомендации дают рост продаж от 10 до 50 процентов. Выигрыш потребителя — сэкономленное время. Создание такой аналитической платформы принесло успех международной компании российского происхождения RetailRocket.

"Идея, может быть, простая, но под капотом — сложные инженерные конструкции, данных мы обрабатываем огромное количество. Мы работаем с тем, что называют «большие данные» — big data. Здесь российские компании технологические очень сильные позиции в мире занимают, поскольку инженерная школа в России очень сильная", — поясняет гендиректор, сооснователь компании RetailRocket Николай Хлебинский.

Анализ данных — тема номер один в Кельне. Реклама и маркетинг больше не выглядят замкнутым миром непредсказуемых креативных личностей. Только дуэт творчества и математики гарантирует космический взлет — и в переносном, и в буквальном смысле. Это объясняет инженер из Американского космического агентства (NASA).

"Последние 15 лет, когда астронавты возвращаются с Международной космической станции, мы опрашиваем их и сводим эти данные. У нас уже более 90 тысяч комментариев. Когда мы хотим что-то улучшить, например, оборудование на станции — мы изучаем эти оценки по ключевым словам. Раньше инженер тратил на это 2-3 недели, мы с моей командой сейчас справляемся за день", — гордо заявляет главный архитектор данных NASA Дэвид Мэза.

Космического вида робот ждет нас по дороге в пресс-центр. Робот Пеппер немного говорит по-немецки и по-английски.

— Как тебя зовут?

— Пеппер.

Общаться с Пеппером забавно, но не слишком познавательно. Одна из цитат с конференции: «Роботы знают, что, но лишь человек знает, почему». Человеку нужен человек. Например, агент влияния вроде известного блогера, рекламирующего товар.

Вызов для индустрии — спрос на программы-блокировщики рекламы растет на 20-30 процентов в год. А время просмотра интернет-роликов сокращается до нескольких секунд. За них и нужно что-то успеть рассказать.

"Должна быть очевидна область применения, сама идея, бренд и визуальная составляющая, которые должны остаться в памяти. Все это можно успеть за несколько секунд. Это больше напоминание о бренде, чем что-то еще, а вот у телевидения все еще есть такие возможности. На телевидении реклама может идти хоть тридцать секунд — можно успеть что-то сказать потребителю, объяснить все преимущества нашего бренда и его пользу", — рассказывает управляющий Procter & Gamble по глобальному маркетингу и развитию брендов Марк Притчард

И, конечно, куда без блокчейна. В Кельне говорили о том, как через распределенные базы данных создавать умные рекламные контракты, которые автоматически реагировали бы на нарушение условий. Правда, этому дивному новому автоматизированному миру нужно дать время.