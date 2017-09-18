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Орловская «Скорая Молодежная» нашла просроченные деликатесы и пиво
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Орловская «Скорая Молодежная» нашла просроченные деликатесы и пиво 

РИА 57 18 сентября 2017
Фото: РИА 57
Накануне, 17 сентября, активисты организации » Скорая Молодёжная Помощь » провели очередной рейд по направлению «СтопПросрочка». На этот раз были проверили пять магазинов, в трех из них найдена просроченная продукция.
Так, в «Пятерочке» на Октябрьской срок годности истек, но на полках стояли торт, 15 бутылок пива, мясо, яйца, творог. Активисты отмечают, что магазин проверен во второй раз. Сотрудники выводов не делают. Аналогичная ситуация в магазине этой же сети на Октябрьской, 42а: просроченные мясо, колбаса, овощи, крабовые палочки, хлебные изделия, чай.
«Магнит» на Октябрьской не убрал с полок шесть бутылок пива с истекшим сроком годности. Сделана запись в книги жалоб, сообщения о недобросовестной торговле направлено в надзорные органы.
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