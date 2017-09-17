Как Apple разозлила рекламщиков обновлением Safari

Недавно Apple сообщила о своих планах выпустить обновленную версию браузера Safari, в которой будет присутствовать функция под названием «Интеллектуальное предотвращение отслеживания». За счет блокирования доступа рекламных сетей к файлам куки это позволит защитить пользователей от нежелательного слежения со стороны таких сетей. Разумеется, это не могло не вызвать негодования среди рекламщиков.

В своем открытом письме шесть рекламных ассоциаций заявили, что действия Apple подрывают сложившуюся экономическую модель Интернета. По их словам, это ударит по карману разработчиков онлайн-продуктов, которые зарабатывают на рекламных поступлениях.

В то же время Apple, идя на такой шаг, руководствуется не столько желанием насолить рекламщикам, сколько стремлением защитить своих пользователей. Ведь если после того, как человек один раз поискал какой-нибудь предмет в поисковой системе, а затем в течение нескольких дней на всех открываемых сайтах видит рекламу товаров данной категории, это подрывает его доверие к браузеру и вселяет опасение, что за ним непрерывно следят.

Устанавливая браузер, пользователь не давал разрешение на обработку конфиденциального содержимого куки и использование его в рекламных целях. Поэтому Apple считает свои действия законными, обоснованными и направленными на улучшение пользовательского опыта. А онлайн-рекламщикам, видимо, пора искать новые источники заработка.