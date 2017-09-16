В Орле письмо губернатору избавило памятник от визуального мусора

На памятнике архитектуры федерального значения «Торговые ряды» были установлены баннер и металлоконструкции с рекламой VIP караоке. Убрать визуальный мусор помог Сергей Киселев . Своей победой он поделился на странице в «Фейсбуке».

«Написал письмо Потомскому . Было — стало», — сообщил орловец и приложил фото.

Напомним, ко Дню города стараниями этого же активиста удалось добиться демонтажа конструкций и антенн на декоративном панно, украшающем гостиницу «Салют». Они загораживали богиню победы и венок, перевитый георгиевской лентой. После обращения к губернатору Вадиму Потомскому были приняты меры.