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В Орле письмо губернатору избавило памятник от визуального мусора
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В Орле письмо губернатору избавило памятник от визуального мусора 

РИА 57 16 сентября 2017
Фото: РИА 57
На памятнике архитектуры федерального значения «Торговые ряды» были установлены баннер и металлоконструкции с рекламой VIP караоке. Убрать визуальный мусор помог Сергей Киселев. Своей победой он поделился на странице в «Фейсбуке».
«Написал письмо Потомскому. Было — стало», — сообщил орловец и приложил фото.
Напомним, ко Дню города стараниями этого же активиста удалось добиться демонтажа конструкций и антенн на декоративном панно, украшающем гостиницу «Салют». Они загораживали богиню победы и венок, перевитый георгиевской лентой. После обращения к губернатору Вадиму Потомскому были приняты меры.
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