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Недобросовестные застройщики из Самарской области стали фигурантами уголовных дел
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Недобросовестные застройщики из Самарской области стали фигурантами уголовных дел 

ТРК Губерния 15 сентября 2017
В этом году 7 уголовных дел возбуждено в Самарской области в отношении недобросовестных застройщиков. Данные озвучили на расширенном заседании коллегии надзорного ведомства. За 8 месяцев 2017 г. выявлены 117 нарушений, застройщикам вынесено 47 представлений. В суд направлены 2 исковых заявления в защиту прав граждан, они уже удовлетворены. Среди главных задач, которые озвучили в областной прокуратуре — не допустить появления новых обманутых дольщиков и в ближайшее время решить проблемы тех, кто уже пострадал от недобросовестных застройщиков.
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