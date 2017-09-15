Недобросовестные застройщики из Самарской области стали фигурантами уголовных дел 

В этом году 7 уголовных дел возбуждено в Самарской области в отношении недобросовестных застройщиков. Данные озвучили на расширенном заседании коллегии надзорного ведомства. За 8 месяцев 2017 г. выявлены 117 нарушений, застройщикам вынесено 47 представлений. В суд направлены 2 исковых заявления в защиту прав граждан, они уже удовлетворены. Среди главных задач, которые озвучили в областной прокуратуре — не допустить появления новых обманутых дольщиков и в ближайшее время решить проблемы тех, кто уже пострадал от недобросовестных застройщиков.