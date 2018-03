Топ-20 лучших шестисекундных роликов на YouTube 

Сегодня пользователи по всему миру каждый день смотрят миллиард часов видео на YouTube. Такие невероятные показатели связаны с характером потребления контента, ведь зрители всё чаще смотрят ролики на своих мобильных устройствах. Неэффективность традиционных тридцати секунд в рекламе уже признана большинством ведущих брендов. Весной 2016 года YouTube запустил новый формат рекламных роликов — шестисекундные объявления-заставки, иначе называемые bumper-ads. Результат не заставил себя долго ждать: ролики стали популярны среди рекламодателей и были отлично приняты аудиторией. Вслед за ведущим видеохостингом тренду сокращения рекламных роликов последовали социальные сети Facebook и Одноклассники, а также телекомпания Fox. Российский офис Google сообщает, что bumper ads обладают рядом преимуществ: они позволяют оптимизировать бюджет и снижать средний CPM по кампании, увеличивать охват аудитории и достигать высокий KPI бренда. Кроме того, шестисекундные ролики дают рекламодателям широкие возможности для реализации различных креативных стратегий — от запуска тизера до создания глубоких мини-историй. В течение всего года рекламодатели активно внедряли новый формат для кампаний различных брендов, что привело к составлению рейтинга самых популярных bumper-ads на YouTube в 2017 году, и вот, какие ролики в него вошли: Samsung #GalaxyS8Plus #GalaxyS8 — Pre-book Offer (6 sec) Mom’s Touch 2017 ver 5 Géramont Sommer Genuss Limited Edition Good Knight Activ+ — Complete Protection for your family Corona I Jump Splash Coca Cola Duracell l Slamtone Scholl — Semelles ActivGel™ Quotidien 6s Club Social — BUDDIES BumperAd Coolish — CM SHORT MOVIE Does Your Bed Do That? | $899 — 6 sec. Hefty® Party Cups — Office Party:06 SUNAO Nike Air VaporMax Gionee Selfiestan A1 Pre Book 6 Sec Hinglish HD Airvision Strawberry & Cream Pancakes Ever wondered what life is like at the speed of Bolt — Teaser Suntory Para Tudo Casas Bahia | Smart Tv 49" Dina Makeup teaser — Revlon