Google не согласен с претензиями по антимонопольному делу о нарушении закона о рекламе

Google не согласен с претензиями Московского УФАС , связанными с нарушением закона о рекламе. Об этом RNS рассказали в пресс-службе Московского УФАС по итогам заседания по делу в отношении компаний, которое прошло 14 сентября.

Ранее антимонопольный орган возбудил дело в отношении ООО «Гугл» и ООО «Домашние Деньги» в связи с размещением в системе Google контекстной рекламы, которая содержит слова «Smsfinance Ru — domadengi.ru‎». Дело было возбуждено по признакам нарушения п. 7 ч. 3 ст. 5 ФЗ «О рекламе» — по жалобе ООО «Смсфинанс» так как в ней используется товарный знак без согласия его правообладателя.

«Изложенные в заявлении обстоятельства подлежат рассмотрению на предмет наличия признаков нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе в действиях рекламодателя», — говорится в сообщении Московского УФАС. Регулятор предупредил, что использование товарного знака без согласия правообладателя в рекламе является нарушением п. 7 ч. 3 ст. 5 ФЗ «О рекламе».

"По мнению ООО «Гугл», нарушение Закона о рекламе в действиях компании отсутствует, так как реклама была размещена с использованием динамической вставки, позволяющей при осуществлении поискового запроса автоматически включать в текст рекламы ключевые слова, выбранные клиентом сервиса", — указал регулятор.

Московское УФАС России отложило рассмотрение дела на октябрь 2017 года. Регулятор также усмотрел в действиях Google и ООО «Домашние Деньги» признаки нарушения п. 20 ч. 3 ст. 5 ФЗ «О рекламе» (реклама содержит не соответствующие действительности сведения об изготовителе или продавце рекламируемого товара).