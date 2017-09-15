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Внутригородские районы Самары будут получать госпошлину за разрешения на рекламы
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Внутригородские районы Самары будут получать госпошлину за разрешения на рекламы 

Коммерсантъ в Самаре 15 сентября 2017
Фото: Коммерсантъ в Самаре
Выплата государственной пошлины в бюджеты внутригородских районов Самары за выдачу разрешения на установку рекламных конструкций планируется с 1 января 2018 года. Об этом сообщает городская дума.
«С 1 января 2018 года в бюджеты внутригородских районов по нормативу 100% будет зачисляться государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламных конструкций», — говорится в сообщении.
Речь идет об объектах, которые монтируются и располагаются на внешних стенах, крышах и других конструктивных элементах зданий и строений. Исключения составят заборы и железобетонные ограждения. Размер госпошлины составит пять тыс. руб.
Госпошлина вводится в рамках борьбы с незаконной рекламой в городе.
По информации думы, в августе текущего года в Самаре были демонтированы и утилизированы 120 нелегально установленных конструкций.
Георгий Портнов
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