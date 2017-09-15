Внутригородские районы Самары будут получать госпошлину за разрешения на рекламы

Выплата государственной пошлины в бюджеты внутригородских районов Самары за выдачу разрешения на установку рекламных конструкций планируется с 1 января 2018 года. Об этом сообщает городская дума.

«С 1 января 2018 года в бюджеты внутригородских районов по нормативу 100% будет зачисляться государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламных конструкций», — говорится в сообщении.

Речь идет об объектах, которые монтируются и располагаются на внешних стенах, крышах и других конструктивных элементах зданий и строений. Исключения составят заборы и железобетонные ограждения. Размер госпошлины составит пять тыс. руб.

Госпошлина вводится в рамках борьбы с незаконной рекламой в городе.

По информации думы, в августе текущего года в Самаре были демонтированы и утилизированы 120 нелегально установленных конструкций.