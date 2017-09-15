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IAB Russia разработает национальный стандарт интернет-рекламы
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IAB Russia разработает национальный стандарт интернет-рекламы 

Rambler News Service 15 сентября 2017
Фото: Inc.
IAB Russia разработает до конца 2017 года национальный стандарт интернет-рекламы, следует из сообщения исполнительной дирекции АКАР, РАМУ и IAB Russia.
Соответствующая рабочая группа появилась по инициативе «Яндекса», который предложили в частности создать список нерекомендованных к использованию рекламных форматов.
Идею поддержали РБК, «СТС Медиа», IMHO, Weborama и другие члены IAB Russia. Участвовать в создании стандартов с правом совещательного голоса смогут и компании, которые не входят в IAB Russia.
Российские стандарты интернет-рекламы и сценарии их внедрения должны быть разработаны до конца 2017 года.
«Таким образом, интернет-площадки, рекламные агентства, медиаселлеры, технологические платформы и другие игроки рынка планируют решить проблему блокирования рекламы. По мнению издателей, опрошенных «Яндексом», рост проникновения программ, вырезающих все рекламные форматы без разбора — главная угроза для рынка профессиональных медиа», — указано в релизе.
Одной из причин разработки стандарта является то, что причиной установки блокировщиков рекламы российскими пользователями является раздражающий фактор «шокирующей рекламы и рекламы, которая мешает основной цели посещения страницы». По данным «Яндекс. Метрики», блокировщиками рекламы установлены более чем у 20% пользователей рунета.
По словам коммерческого директора «Яндекса» Леонида Савкова, целью разработки стандарта является желание улучшить пользовательский опыт и минимизировать потери рынка.
«Наша главная задача добиться баланса: чтобы площадки не использовали агрессивные и раздражающие форматы, а пользователи чувствовали себя комфортнее в интернете, перестали вырезать всю рекламу на сайтах блокировщиками и имели возможность вместо этого платить за доступ к контенту без рекламы», — сказал он.
Стандарты будут разработаны на основе исследований по оценке одинаковых страниц с разной рекламой, восприятию одних и тех же рекламных форматов в разных типах контента (они будут проводиться в октябре).
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