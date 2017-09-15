IAB Russia разработает национальный стандарт интернет-рекламы

IAB Russia разработает до конца 2017 года национальный стандарт интернет-рекламы, следует из сообщения исполнительной дирекции АКАР, РАМУ и IAB Russia.

Соответствующая рабочая группа появилась по инициативе «Яндекса» , который предложили в частности создать список нерекомендованных к использованию рекламных форматов.

Идею поддержали РБК , «СТС Медиа», IMHO, Weborama и другие члены IAB Russia. Участвовать в создании стандартов с правом совещательного голоса смогут и компании, которые не входят в IAB Russia.

Российские стандарты интернет-рекламы и сценарии их внедрения должны быть разработаны до конца 2017 года.

«Таким образом, интернет-площадки, рекламные агентства, медиаселлеры, технологические платформы и другие игроки рынка планируют решить проблему блокирования рекламы. По мнению издателей, опрошенных «Яндексом», рост проникновения программ, вырезающих все рекламные форматы без разбора — главная угроза для рынка профессиональных медиа», — указано в релизе.

Одной из причин разработки стандарта является то, что причиной установки блокировщиков рекламы российскими пользователями является раздражающий фактор «шокирующей рекламы и рекламы, которая мешает основной цели посещения страницы». По данным «Яндекс. Метрики», блокировщиками рекламы установлены более чем у 20% пользователей рунета.

По словам коммерческого директора «Яндекса» Леонида Савкова, целью разработки стандарта является желание улучшить пользовательский опыт и минимизировать потери рынка.

«Наша главная задача добиться баланса: чтобы площадки не использовали агрессивные и раздражающие форматы, а пользователи чувствовали себя комфортнее в интернете, перестали вырезать всю рекламу на сайтах блокировщиками и имели возможность вместо этого платить за доступ к контенту без рекламы», — сказал он.

Стандарты будут разработаны на основе исследований по оценке одинаковых страниц с разной рекламой, восприятию одних и тех же рекламных форматов в разных типах контента (они будут проводиться в октябре).