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«Сделано в Сургуте». Более двух десятков предприятий стали обладателями местного знака качества
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«Сделано в Сургуте». Более двух десятков предприятий стали обладателями местного знака качества 

РИА «ФедералПресс» 15 сентября 2017
Фото: РИА "ФедералПресс"
Идея была подсказана самими предпринимателями, которые таким образом предложили активизировать продвижение местной продукции на потребительском рынке. Как отмечают в администрации города, появление такого знака поможет формированию положительного имиджа местных товаропроизводителей и насыщению потребительского рынка товарами, произведенными непосредственно на территории города.
«Мы получили порядка 30 заявок на использование логотипа от предпринимателей города. Все они прошли проверку на соответствие заявленным требованиям. Главными критериями отбора были — размещение производства на территории Сургута, осуществление деятельности в течении не менее двух лет и отсутствие нареканий со стороны контролирующих органов», — отметила заместитель главы города Анна Шерстнева.
Товаропроизводители, получившие право безвозмездного использования знака «Сделано в Сургуте», могут размещать его на этикетках готовой продукции, фирменных бланках, буклетах и других рекламных материалах для позиционирования своего товара.
Одними из первых получателей сертификата стали известные в Сургуте предприятия, которые можно назвать ветеранами и лидерами потребительского рынка: это «Сургутский хлебозавод», мясокомбинат «Сургутский» и кондитерская фирма «Кешка-сладкоежка», чья продукция знакома и любима не только горожанами, но и жителями соседних муниципалитетов.
«Надо сказать, что мы и раньше размещали на своих упаковках непременный значок с изображением черного лиса и обозначением Сургута как города, в котором произведен товар. Теперь это официальный знак не только географической принадлежности, но и качества нашей продукции», — говорит руководитель фирмы «Кешка-сладкоежка» Валерия Пахтаева.
Для производителей, которые не так давно появились на рынке, логотип «Сделано в Сургуте» стал своего рода знаком качества, символом успешной работы и признания потребителями.
«Мы работаем только на чистом биосырье, не используя никаких химических добавок. И вот этот знак для нас означает, что мы работаем качественно, и наши граждане могут уверенно покупать нашу продукцию, потому что то, что свое, местное, оно всегда лучше», — считает директор ООО «Пироговая компания» Валентина Лунева.
«Однажды мы задумались: что может увезти из Югры человек, который тут побывал? И решили, что лучший северный сувенир — это наши дикоросы. Мы занимаемся переработкой дикоросов, солим грузди, делаем протертую с сахаром ягоду — бруснику, клюкву, чернику. Недавно приобрели маслопресс и выпускаем небольшими объемами кедровое масло холодного отжима. Наша продукция часто уезжает за пределы округа, поэтому важно, что теперь на этикетке будет указано, что это сделано именно в Сургуте», — отмечает генеральный директор компании «Югорские традиции» Юрий Яковлев.
В администрации города отмечают, что заинтересованы в развитии местного бизнеса и продвижении его продукции на рынки за пределами региона.
«Город заинтересован в развитии местного производства, поскольку оно приближено к своему потребителю и такая близость обязывает предпринимателей держать высокую планку по качеству продукции, ее безопасности и надежности. Кроме того, мы надеемся, что этот знак станет для наших бизнесменов импульсом для расширения деятельности, продвижению своей продукции на рынки за пределами города, поскольку этим логотипом мы ручаемся за качество их товаров», — заверила Анна Шерстнева.
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