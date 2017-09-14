Американские болельщики вывесили баннер о расизме на матче МЛБ

Американские болельщики вывесили баннер о расизме на матче регулярного чемпионата Главной лиги бейсбола (МЛБ) между «Бостон Ред Сокс» и «Окленд Атлетикс», который проходил на стадионе «Фенвэй Парк» в Бостоне.

Об этом сообщает RT.

«Расизм — такое же американское явление, как и бейсбол», — гласил баннер.

Отмечается, что представители службы безопасности арены попросили болельщиков, вывесивших баннер, убрать его, но получили отказ. После этого четверо нарушителей спокойствия были выдворены за пределы арены.

Ранее в Международной федерации футбола (ФИФА) прокомментировали выпуск футболок с нацистской символикой к чемпионату мира 2018 года, который пройдёт в России.