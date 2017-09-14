Ещё
Американские болельщики вывесили баннер о расизме на матче МЛБ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Американские болельщики вывесили баннер о расизме на матче МЛБ 

RT на русском 14 сентября 2017
Американские болельщики вывесили баннер о расизме на матче регулярного чемпионата Главной лиги бейсбола (МЛБ) между «Бостон Ред Сокс» и «Окленд Атлетикс», который проходил на стадионе «Фенвэй Парк» в Бостоне.
Об этом сообщает RT.
«Расизм — такое же американское явление, как и бейсбол», — гласил баннер.
Отмечается, что представители службы безопасности арены попросили болельщиков, вывесивших баннер, убрать его, но получили отказ. После этого четверо нарушителей спокойствия были выдворены за пределы арены.
Ранее в Международной федерации футбола (ФИФА) прокомментировали выпуск футболок с нацистской символикой к чемпионату мира 2018 года, который пройдёт в России.
RT на русском: последние новости
Мэй и Меркель договорились обсудить ситуацию вокруг Скрипаля с европейскими партнёрами Нарышкин назвал слова Мэй о подрыве работы внешней разведки России детской наивностью Джонсон не стал пожимать руку послу России на встрече в МИД Британии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля552
Нарышкин ответил Мэй на «разрушение» российской разведки74
Порошенко припасет по 9 граммов свинца на россиянина91
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»385
Порошенко предложили заткнуться в ответ128
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение