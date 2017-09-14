В Бутырском районе пройдет арт-ярмарка Happy Market

В Бутырском районе 16 и 17 сентября пройдет масштабная арт-ярмарка Happy Market. Гости смогут посетить различные мастер-классы, а также забрать с собой щенка из приюта. Мероприятие состоится в пространстве «Куб» дизайн-завода «Флакон».

«Посетителей ждут разнообразные платные и бесплатные мастер-классы для детей и взрослых: рисование в стиле зентангл, мастер-класс по изготовлению натуральной косметики, танцевальный мастер-класс и многие другие. Помимо этого, в рамках проекта будет организована выставка-раздача щенков из муниципального приюта для собак в Химках «GetDog», — сообщается на портале mos.ru

Ярмарка пройдет с 12 до 20 часов. Напомним, адрес дизайн-завода «Флакон»: ул. Большая Новодмитровская, 36. Вход свободный. (то)