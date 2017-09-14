За пропаганду наркотиков в интернете могут ввести уголовную ответственность

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости . Сенаторы предлагают установить уголовную ответственность за распространение, пропаганду и рекламу наркотиков с использованием интернет-ресурсов, говорится в проекте рекомендаций Совета по проблемам профилактики наркомании.

"Мы не должны успокаиваться. Методы наркоторговцев тоже совершенствуются. Они активно используют для распространения наркотиков современные средства коммуникации", — отметила вице-спикер Совфеда Галина Карелова в четверг, открывая заседание Совета.

По ее словам, только в первом полугодии 2017 года органы внутренних дел выявили свыше двух тысяч интернет-ресурсов с рекламой и продажей наркотических средств. Уже принято решение о блокировке более 750 таких ресурсов.

В проекте отмечается, что по данным соцопросов регулярно употребляют наркотики два миллиона человек, при этом подростки и молодежь составляют 70% всех наркозависимых.

"Необходимо правовое регулирование лечения лиц, страдающих различными формами наркозависимости и представляющих опасность для общества", — говорится в документе. Участники слушаний считают, что такое лечение должно быть обязательным и просят кабмин проработать правовые основания для такой практики.

Правительству РФ рекомендуется также внести изменения в законодательство, предусматривающие усиление ответственности за создание и продвижение интернет-ресурсов, через которые идет реклама и распространение наркотиков.