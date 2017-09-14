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За пропаганду наркотиков в интернете могут ввести уголовную ответственность
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За пропаганду наркотиков в интернете могут ввести уголовную ответственность 

РИА Новости 14 сентября 2017
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Сенаторы предлагают установить уголовную ответственность за распространение, пропаганду и рекламу наркотиков с использованием интернет-ресурсов, говорится в проекте рекомендаций Совета по проблемам профилактики наркомании.
"Мы не должны успокаиваться. Методы наркоторговцев тоже совершенствуются. Они активно используют для распространения наркотиков современные средства коммуникации", — отметила вице-спикер Совфеда Галина Карелова в четверг, открывая заседание Совета.
По ее словам, только в первом полугодии 2017 года органы внутренних дел выявили свыше двух тысяч интернет-ресурсов с рекламой и продажей наркотических средств. Уже принято решение о блокировке более 750 таких ресурсов.
В проекте отмечается, что по данным соцопросов регулярно употребляют наркотики два миллиона человек, при этом подростки и молодежь составляют 70% всех наркозависимых.
"Необходимо правовое регулирование лечения лиц, страдающих различными формами наркозависимости и представляющих опасность для общества", — говорится в документе. Участники слушаний считают, что такое лечение должно быть обязательным и просят кабмин проработать правовые основания для такой практики.
Правительству РФ рекомендуется также внести изменения в законодательство, предусматривающие усиление ответственности за создание и продвижение интернет-ресурсов, через которые идет реклама и распространение наркотиков.
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