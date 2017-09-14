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Памятники архитектуры в Бирске незаконно закрывали баннерами
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Памятники архитектуры в Бирске незаконно закрывали баннерами 

АиФ-Уфа 14 сентября 2017
Фото: АиФ-Уфа
Объекты культурного наследия Бирска, построенные в 19 веке, — «Дом купца Горохова» и «Ряды торговые», предприниматели незаконно закрыли рекламными баннерами, об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.
В зданиях памятников архитектуры республиканского значения располагаются коммерческие офисы и торговые помещения. В соответствии с законодательством их владельцы не вправе несанкционированно изменять внешний облик памятников. В нарушение закона предприятия и предприниматели разместили на фасадах домов рекламные баннеры.
По данному факту Бирская межрайонная прокуратура предъявила в суд исковые заявления о демонтаже вывесок. После прокурорского вмешательства ответчики сняли с фасадов домов незаконно установленные баннеры.
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