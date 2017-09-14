Памятники архитектуры в Бирске незаконно закрывали баннерами

Объекты культурного наследия Бирска, построенные в 19 веке, — «Дом купца Горохова» и «Ряды торговые», предприниматели незаконно закрыли рекламными баннерами, об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.

В зданиях памятников архитектуры республиканского значения располагаются коммерческие офисы и торговые помещения. В соответствии с законодательством их владельцы не вправе несанкционированно изменять внешний облик памятников. В нарушение закона предприятия и предприниматели разместили на фасадах домов рекламные баннеры.