Болельщики «Ливерпуля» собирают деньги на самолет с растяжкой с требованием уволить Клоппа

Болельщики «Ливерпуля», которые недовольны работой главного тренера Юргена Клоппа, начали собирать средства для того, чтобы запустить над домашним стадионом клуба самолет с растяжкой с призывом отправить в отставку немецкого специалиста. Действующий контракт тренера рассчитан до 2022 года.

Он с 2015 года работает с «Ливерпулем». Под его руководством «красные» провели 106 матчей, в которых одержали 54 победы, 30 раз сыграли вничью и потерпели 22 поражения.

The #KloppOUT banner has been designed. At the Burnley game we will be taking donations for a plane to fly over Anfield next month pic.twitter.com/EAkRopfYRL

— #KloppOUT (@KloppMustGo) 13 сентября 2017 г.