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Болельщики «Ливерпуля» собирают деньги на самолет с растяжкой с требованием уволить Клоппа
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Болельщики «Ливерпуля» собирают деньги на самолет с растяжкой с требованием уволить Клоппа 

Спорт-Экспресс 14 сентября 2017
Фото: Soccer News
Болельщики «Ливерпуля», которые недовольны работой главного тренера Юргена Клоппа, начали собирать средства для того, чтобы запустить над домашним стадионом клуба самолет с растяжкой с призывом отправить в отставку немецкого специалиста. Действующий контракт тренера рассчитан до 2022 года.
Он с 2015 года работает с «Ливерпулем». Под его руководством «красные» провели 106 матчей, в которых одержали 54 победы, 30 раз сыграли вничью и потерпели 22 поражения.
The #KloppOUT banner has been designed. At the Burnley game we will be taking donations for a plane to fly over Anfield next month pic.twitter.com/EAkRopfYRL
— #KloppOUT (@KloppMustGo) 13 сентября 2017 г.
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