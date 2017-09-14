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Еще одно СМИ отказывается от пишущих журналистов в пользу видео
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Еще одно СМИ отказывается от пишущих журналистов в пользу видео 

Sostav.ru 14 сентября 2017
Mic.com реструктурирует редакцию и увольняет пишущих журналистов, чтобы сделать акцент на производстве коротких видео. Сайт адресован миллениалам. Как пишет про него Forbes, это нечто среднее между серьезной журналистикой и листиклами (статьями-списками). Руководство Mic уверено, что визуальные форматы становятся доминирующей формой потребления медиа для миллениалов. Издатель Кори Халк считает, что медиа находятся на ранней стадии визуальной революции, смешанные форматы и короткие видео предлагают огромные возможности для донесения даже сложных новостей в понятной форме.
Поэтому решено сделать Mic «лидером визуальной журналистики». Уже сейчас на визуальные форматы приходится 75% времени, которое проводят посетители на сайте. Уволен «вице-президент по контенту», редакция в целом будет реструктурирована в два блока: журналисты и «кросс-функциональные отделы». То есть одни будут добывать истории, а другие — упаковывать их в мультимедийные форматы.
Изменения в Mic.com отражают общую тенденцию на сокращение текста в пользу видео. На этот порочный путь уже встали Fox, Vice Media Inc. BuzzFeed и даже такие печатные издатели, как New York Times и Conde Nast.
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