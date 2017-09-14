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Екатеринбургский МУП «поймали» на рекламе проституток
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Екатеринбургский МУП «поймали» на рекламе проституток 

АиФ Урал 14 сентября 2017
Фото: АиФ Урал
Свердловские антимонопольщики заподозрили ЕМУП «Муниципальное объединение автобусных предприятий» в рекламе проституции. Как сообщили 14 сентября корреспонденту «АиФ-Урал» в ведомстве, поводом для разбирательства стали заявления одного из жителей города в прокуратуру и непосредственно в УФАС с жалобами на рекламу на борту автобуса маршрута №95. На нем была изображена девушка с ажурной повязкой на глазах и надпись «MEN*S VIP CLUB».
Вместе с полицейскими антимонопольщики выяснили, что в этом салоне оперативники угрозыска уже проводили проверочную закупку, по итогам которой одну из девушек судебным решением оштрафовали по ст. 6.11 КоАП РФ («Занятие проституцией»). Так как закон «О рекламе» запрещает рекламу товаров и услуг, которые запрещены в РФ, УФАС возбудило административное дело. Предполагаемым рекламораспространителем по нему является ЕМУП МОАП, а вот рекламодателя пока установить не удалось.
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