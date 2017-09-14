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Волгоградцам под видом таблеток рекламировали конфеты
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Волгоградцам под видом таблеток рекламировали конфеты 

АиФ Волгоград 14 сентября 2017
Фото: АиФ Волгоград
Суд поддержал антимонопольщиков, признавших рекламу конфет «Офтальмин» под видом лекарства для улучшения зрения в Волгограде.
На рекламу конфет в УФАС пожаловался инвалид по зрению, услышавший ее по радио. «Реклама создала у него впечатление того, что „Офтальмин“ предназначен именно для лечения глазных заболеваний и распространяется, так называемым, „научно-исследовательским центром здоровья“, — отметили антимонопольщики. Привлеченный рекламой мужчина купил товар и только потом обнаружил, что получил не то, что ожидал. Антимонопольщики рассмотрели его жалобу и согласились с ним. „Указание на лечебные свойства нелекарственных препаратов в рекламе запрещено“, — добавили в УФАС.
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