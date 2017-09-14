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В Омске демонтировали более тысячи нелегальных рекламных щитов
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В Омске демонтировали более тысячи нелегальных рекламных щитов 

АиФ-Омск 14 сентября 2017
Фото: АиФ-Омск
Более тысячи нелегальных рекламных щитов демонтировали в Советском округе города Омска. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Изъятие 1100 рекламных щитов — результат ежедневных рейдов, которые проводят специалисты администрации Советского округа по выявлению фактов нарушений правил благоустройства.
«Правила благоустройства запрещают установку рекламы без согласования проекта и места расположения, — отметила исполняющая обязанности начальника административно-технического отдела администрации Советского округа Ольга Черевиченко. — Лидерами незаконной установки информационных материалов являются предприятия сетевого и малого бизнеса, сферы услуг и торговли. Самодеятельные знаково-информационные системы ухудшают образ города, отрицательно влияют на восприятие архитектуры и общественного пространства».
За незаконную установку рекламных конструкций физическим лицам грозит штраф от одной до двух тыс. руб., на должностным лицам — от 5 до 7 тыс. руб., юридическим лицам — от 20 до 100 тыс. руб. При повторном нарушении размер штрафа на физическое и должностное лицо увеличивается.
Отметим, что чаще под места размещения незаконной рекламы выбираются павильоны остановок общественного транспорта, ограждения, опоры линий электроосвещения, фасады зданий и даже деревья.
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