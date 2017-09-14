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Орловский предприниматель доказал, что его огромная вывеска — не реклама
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Орловский предприниматель доказал, что его огромная вывеска — не реклама 

РИА 57 14 сентября 2017
Фото: РИА 57
В Арбитражный суд Орловской области обратился индивидуальный предприниматель с требованием отменить предписание регионального департамента государственного имущества и земельных отношений о демонтаже вывески с здания. Надзорный орган посчитал ее рекламой. Размер конструкции и место ее расположения свидетельствуют о том, что целевое назначение — привлечение внимания к услугам, товарам, предлагаемым именно в данном месте, настаивали в департаменте.
Предприниматель со своей стороны утверждал, что конструкция с информацией о наличии обоев, штукатурки и услуг колеровки должна рассматриваться, как информация для потребителя, как конкретное информирование о месте нахождения ИП.
По итогам разбирательства суд встал на сторону предпринимателя и признал информация, размещенную на фасаде здания, не обладающей оценочным, ассоциативным эффектом, способным воздействовать на сознание потребителя и подтолкнуть его к приобретению услуг именно у предпринимателя в указанном месте. Вывеска не поддерживает интерес к перечисленным услугам, поскольку не содержит информации об их стоимости, способах и сроках их оказания, условий приобретения. Иными словами — не реклама. Предписание департамента государственного имущества и земельных отношений признали недействительным.
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