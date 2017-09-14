Ещё
Оператор наружной рекламы «Руан» будет судиться из-за проигрыша на аукционе в Петербурге
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Оператор наружной рекламы «Руан» будет судиться из-за проигрыша на аукционе в Петербурге 

Sostav.ru 14 сентября 2017
Фото: Sostav.ru
Компания «Руан» подала четыре иска к петербургскому Комитету по печати и взаимодействию со СМИ из-за нарушений на недавних торгах по наружной рекламе в Санкт-Петербурге, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти. Третий по величине лот (первоначальная цена 918 млн рублей) выиграл оператор «Постер», предложив 927 млн рублей. Компания «Руан» предложила за тот же лот больше — 1,193 млрд рублей, но проиграла, ранее обращал внимание Sostav.ru. Аналогичная ситуация сложилась с лотами 7 (565 конструкций, победитель — «Постер»), 9 (Russ Outdoor) и 17 (ООО «Винтаж»), указывают «Ведомости». Во всех случаях «Руан» потребовал ввести обеспечительные меры в виде запрета комитету заключать договоры с победителями и исполнять уже заключенные договоры. Пока суд ввел обеспечительные меры только по лоту 7 и запретил заключать договор с «Постером». «Руан» подал заявки на шесть лотов, но выиграл только один. Вместо цены и объема размещаемой оператором социальной рекламы конкурсная комиссия оценивала те параметры, которые ФАС признала незаконными: проект рекламной конструкции, бизнес-план и проч., при том что они даже не входят в договор, рассказал изданию гендиректор «Руана» Вячеслав Ананских. Объявлению результатов торгов предшествовало несколько предупреждений от ФАС. Изначально ведомство предписало до 11 августа внести изменения в конкурсную документацию и продлить срок рассмотрения заявок, однако подтверждение об устранении нарушений не получила. Чтобы оспорить требования антимонопольщиков, Комитет подал иск к ФАС в Арбитражный суд Москвы. Рассмотрение дела состоится только 28 сентября. Всего на аукционе по наружной рекламе в Санкт-Петербурге разыгрывались 23 лота, на один из которых претендентов не нашлось. Торги завершились 25 августа. Конкурсы по самым крупным из лотам — на 1,343 млрд рублей (лот 1) и 961,7 млн рублей (лот 2) — и некоторым другим были признаны несостоявшимися еще 11 августа, поскольку на участие в них подали по одной заявке. Рынок наружной рекламы в Петербурге с 2013 года существовал вне правового поля, конструкции участниками рынка эксплуатировались без договоров. Смольный 2 июня 2017 года объявил о торгах на право аренды 9,3 тыс. рекламных конструкций сроком на 10 лет. Санкт-Петербург — крупнейший региональный рынок наружной рекламы в России. По оценкам АКАР, в первом полугодии 2017 года его объем составил 1,644 млрд рублей. На втором месте среди регионов — рынок наружной рекламы Новосибирска с 480 млн рублей.
Sostav.ru: последние новости
Доступ к Wi-Fi привязали к паспорту Депутат предложил «убрать нолики» в рублях Охлобыстин стал креативным директором сети BAON
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля553
Нарышкин ответил Мэй на «разрушение» российской разведки77
Порошенко припасет по 9 граммов свинца на россиянина93
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»386
Порошенко предложили заткнуться в ответ128
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение