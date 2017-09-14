Оператор наружной рекламы «Руан» будет судиться из-за проигрыша на аукционе в Петербурге 

Компания «Руан» подала четыре иска к петербургскому Комитету по печати и взаимодействию со СМИ из-за нарушений на недавних торгах по наружной рекламе в Санкт-Петербурге, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти. Третий по величине лот (первоначальная цена 918 млн рублей) выиграл оператор «Постер», предложив 927 млн рублей. Компания «Руан» предложила за тот же лот больше — 1,193 млрд рублей, но проиграла, ранее обращал внимание Sostav.ru. Аналогичная ситуация сложилась с лотами 7 (565 конструкций, победитель — «Постер»), 9 (Russ Outdoor) и 17 (ООО «Винтаж»), указывают «Ведомости». Во всех случаях «Руан» потребовал ввести обеспечительные меры в виде запрета комитету заключать договоры с победителями и исполнять уже заключенные договоры. Пока суд ввел обеспечительные меры только по лоту 7 и запретил заключать договор с «Постером». «Руан» подал заявки на шесть лотов, но выиграл только один. Вместо цены и объема размещаемой оператором социальной рекламы конкурсная комиссия оценивала те параметры, которые ФАС признала незаконными: проект рекламной конструкции, бизнес-план и проч., при том что они даже не входят в договор, рассказал изданию гендиректор «Руана» Вячеслав Ананских. Объявлению результатов торгов предшествовало несколько предупреждений от ФАС. Изначально ведомство предписало до 11 августа внести изменения в конкурсную документацию и продлить срок рассмотрения заявок, однако подтверждение об устранении нарушений не получила. Чтобы оспорить требования антимонопольщиков, Комитет подал иск к ФАС в Арбитражный суд Москвы. Рассмотрение дела состоится только 28 сентября. Всего на аукционе по наружной рекламе в Санкт-Петербурге разыгрывались 23 лота, на один из которых претендентов не нашлось. Торги завершились 25 августа. Конкурсы по самым крупным из лотам — на 1,343 млрд рублей (лот 1) и 961,7 млн рублей (лот 2) — и некоторым другим были признаны несостоявшимися еще 11 августа, поскольку на участие в них подали по одной заявке. Рынок наружной рекламы в Петербурге с 2013 года существовал вне правового поля, конструкции участниками рынка эксплуатировались без договоров. Смольный 2 июня 2017 года объявил о торгах на право аренды 9,3 тыс. рекламных конструкций сроком на 10 лет. Санкт-Петербург — крупнейший региональный рынок наружной рекламы в России. По оценкам АКАР, в первом полугодии 2017 года его объем составил 1,644 млрд рублей. На втором месте среди регионов — рынок наружной рекламы Новосибирска с 480 млн рублей.