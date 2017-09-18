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В Волгограде из-за велопарада перекроют проспект Ленина
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В Волгограде из-за велопарада перекроют проспект Ленина 

АиФ Волгоград 18 сентября 2017
Фото: АиФ Волгоград
Первую продольную перекроют в Центральном, Ворошиловском и Краснооктябрьском районах Волгограда 17 сентября из-за проведения велопарада.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, движение авто будет запрещено с 12:00 до 13:00 по проспекту Ленина в границах от проспекта Металлургов до дома № 101А, а также по проезду, соединяющему проспект Ленина и местный проезд проспекта Ленина у дома № 101А. Объехать можно будет по проспекту Ленина, улице Богунской, проспекту Металлургов.
В этот день также частично сузят улицу Рабоче-Крестьянскую по направлению движения в сторону юга в границах от улицы Калинина до улицы Огарева с 13:15 до 14:00. Объехать можно будет по улицам Краснознаменской, Симбирской, Ростовской, Череповецкой.
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